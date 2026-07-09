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ANPARIO PLC6,1000,00 %
CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LTD0,0100,00 %
CVB FINANCIAL CORP19,900+2,58 %
GRUMA SAB DE CV14,1000,00 %
INGLES MARKETS INC81,00+1,25 %
INTUIT INC237,95-0,06 %
INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC--
KITE REALTY GROUP TRUST24,600-0,81 %
MANX FINANCIAL GROUP PLC0,284-2,07 %
OXFORD INSTRUMENTS PLC34,0000,00 %
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC10,6000,00 %
RIVERVIEW BANCORP INC5,215-1,04 %
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