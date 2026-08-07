Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Toronto-Dominion Bank begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US89115KAXXX/ WKN A4EYLX) im Emissionsvolumen von 1,25 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Für Anleger aus dem Euroraum komme zum eigentlichen Investmentrisiko zudem ein potenzielles Wechselkursrisiko hinzu. Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,847% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die nächste Zinszahlung werde am 27.01.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 27.07.2029 terminiert. Auf Basis des Emissionskurses von 100,372 liege die Emissionsrendite bei 4,7524%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's gebe TD ein Rating von A2. (Bonds weekly Ausgabe vom 06.08.2026) (07.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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