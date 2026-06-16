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16.06.2026 17:27 Uhr
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PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Expansion nach Brasilien - B.M.P. AG gründet eine neue Gesellschaft in Sao Paulo zusammen mit einem lokalen Partner

DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Expansion nach Brasilien - B.M.P. AG gründet eine neue Gesellschaft in Sao Paulo zusammen mit einem lokalen Partner

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B.M.P. Pharma Trading AG: Expansion nach Brasilien

B.M.P. AG gründet eine neue Gesellschaft in Sao Paulo zusammen mit einem lokalen Partner

Henning A. Nau - Patrick A. Thüring

Norderstedt (pta000/16.06.2026/16:53 UTC+2)

Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, expandiert nach Brasilien und beschließt die Gründung der BMP Thuring Pharma do Brasil Ltda.

B.M.P. baut seine Präsenz in Lateinamerika weiter aus und wird gemeinsam mit einem starken, lokalen Partner eine neue Gesellschaft in Brasilien gründen. Ziel der Kooperation ist es, die Marktposition vor Ort zu stärken, Kunden künftig direkter zu betreuen und neue Geschäftsmöglichkeiten in der größten Volkswirtschaft Südamerikas zu erschließen. Die Partnerschaft verbindet die weltweite kaufmännische Expertise von B.M.P. für pharmazeutische Wirkstoffe ( APIs ) und Rohstoffen für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie mit der lokalen Marktkenntnis und dem Netzwerk des brasilianischen Partners. Brasilien gilt für viele deutsche Unternehmen als strategisch wichtiger Wachstumsmarkt und bietet attraktive Perspektiven für langfristige Investitionen und Kooperationen.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG:

"Die Gründung unserer neuen Gesellschaft in Brasilien gemeinsam mit einem starken lokalen Partner ist ein wichtiger Meilenstein für unser internationales Wachstum. Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz in einem der bedeutendsten Märkte Latein-amerikas auszubauen um unseren Kunden künftig noch näher zu sein.

Die neue Gesellschaft schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, lokale Wert-schöpfung und langfristige Partnerschaften vor Ort.

Es ist uns eine große Ehre mit der Familie Thüring, die über jahrzehnte Erfahrung und Expertise mit verschiedenen Gesellschaften vor Ort gewonnen hat, das Projekt zu starten. Wir hätten keinen besseren Partner vor Ort finden können und wünschen uns eine erfolgreiche, langfristige Zusammenarbeit in der Zukunft".

Patrick A. Thüring | Business Director:

"Ich bin sehr stolz, Teil dieser neuen Partnerschaft und der Gründung der BMP Thuring Pharma do Brasil Ltda zu sein.

Dieser bedeutende Meilenstein bekräftigt unser Engagement in einem der weltweit dynamischsten Märkte für Life Sciences und Pharma.

Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Expertise, Zuverlässigkeit und unserem hohen Qualitätsanspruch Innovationen fördern, nachhaltigen Mehrwert schaffen und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden und Geschäftspartner bieten werden.

Ich freue mich auf die vor uns liegenden Chancen und darauf, zum nachhaltigen Erfolg und Wachstum dieses neuen Unternehmens beizutragen."

(Ende)

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Aussender:      B.M.P. Pharma Trading AG 
           Bornbarch 16 
           22848 Norderstedt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Henning A. Nau, Vorstand 
Tel.:         +49 40 64 55 68-0 
E-Mail:        bmp@bmp.ag 
Website:       www.bmp.ag 
ISIN(s):       DE0005240907 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781621580009 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 10:53 ET (14:53 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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