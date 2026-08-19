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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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19.08.26 | 20:31
295,00 Euro
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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295,00295,1520:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGNICO EAGLE
AGNICO EAGLE MINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGNICO EAGLE MINES LIMITED175,45+8,64 %
ALPHABET INC CL A295,00-0,81 %
BARRICK MINING CORPORATION38,100+4,81 %
BIONTECH SE ADR94,60+18,10 %
BROADCOM INC312,30-4,84 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC84,68+16,29 %
MARVELL TECHNOLOGY INC199,60+6,99 %
MERCK & CO INC130,04+11,34 %
MODERNA INC129,98+138,71 %
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