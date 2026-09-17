Agnico Eagle sagt Nein zu Barrick Mining: Der kanadische Goldriese will sich nicht am geplanten Milliarden-IPO der nordamerikanischen Barrick-Goldassets beteiligen. Damit sorgt Agnico-CEO Ammar Al-Joundi für eine bemerkenswerte Ansage im Goldsektor. Denn während die geplante Abspaltung von Barricks Nordamerika-Geschäft bei anderen Marktteilnehmern Interesse weckt, sieht Agnico derzeit keinen strategischen Grund für einen Einstieg. Für Anleger ist diese Aussage durchaus interessant. Denn Barrick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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