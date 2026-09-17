Neue klinische Studiendaten zu einer BioNTech-Kombinationstherapie gegen eine schwer behandelbare Krebsart sorgen aktuell für Rückenwind. Ein Analysehaus reagierte darauf mit einer höheren Zielmarke und bestätigte die Kaufempfehlung. Charttechnisch steht die Aktie dabei erneut an einer entscheidenden Marke. Studiendaten liefern den nächsten Schub Auf dem Lungenkrebs-Kongress WCLC in Seoul hat BioNTech neue Daten zur Kombination aus dem bispezifischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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