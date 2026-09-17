Jungheinrich, BioNTech und Almonty Industries: Die geheimen Comeback-Chancen für Ihr Depot!

Ein eher schwaches Marktumfeld derzeit, geprägt von leicht fallenden Kursen an den Aktienmärkten. An den Rohstoffmärkten, allen voran beim Öl, hingegen leicht bis stärker steigende Kurse. Die Schweißperlen bei den Anlegern werden größer, was auch an den Anleiherenditen abzulesen ist. Doch genau in solchen Phasen, in denen die Nervosität regiert und viele Marktteilnehmer das Handtuch werfen, gibt es immer wieder gute Einstiegsgelegenheiten für den cleveren Anleger. Daher schauen wir uns heute drei unterschiedliche Unternehmen an, die aber eines gemeinsam haben. Sie stehen womöglich vor einem Rebound, oder einer Aufwärtsbewegung. Wir schauen uns mit BioNTech ein Unternehmen an, das auf die Onkologiesparte setzt. Mit Jungheinrich geht es zu einer Art lagerlogistischem und maschinenbautechnischen Urgestein. Zu guter letzt schauen wir uns Almonty an. Das Unternehmen war ein Rohstoff-Geheimtipp. Ist es aber nicht mehr, sondern mittlerweile kommt man was die strategische Bedeutung für die westliche Rüstungsbranche betrifft, nicht mehr an dem Unternehmen vorbei. Begleiten Sie uns auf einer analytischen Reise durch die Bilanzen und Chartbilder, um herauszufinden, wo sich bezogen auf Risiko und Ertrag interessante Chancen ergeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...