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zukunftsbilanzen.de
17.09.2026 06:46 Uhr
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Jungheinrich, BioNTech und Almonty Industries: Die geheimen Comeback-Chancen für Ihr Depot!

Ein eher schwaches Marktumfeld derzeit, geprägt von leicht fallenden Kursen an den Aktienmärkten. An den Rohstoffmärkten, allen voran beim Öl, hingegen leicht bis stärker steigende Kurse. Die Schweißperlen bei den Anlegern werden größer, was auch an den Anleiherenditen abzulesen ist. Doch genau in solchen Phasen, in denen die Nervosität regiert und viele Marktteilnehmer das Handtuch werfen, gibt es immer wieder gute Einstiegsgelegenheiten für den cleveren Anleger. Daher schauen wir uns heute drei unterschiedliche Unternehmen an, die aber eines gemeinsam haben. Sie stehen womöglich vor einem Rebound, oder einer Aufwärtsbewegung. Wir schauen uns mit BioNTech ein Unternehmen an, das auf die Onkologiesparte setzt. Mit Jungheinrich geht es zu einer Art lagerlogistischem und maschinenbautechnischen Urgestein. Zu guter letzt schauen wir uns Almonty an. Das Unternehmen war ein Rohstoff-Geheimtipp. Ist es aber nicht mehr, sondern mittlerweile kommt man was die strategische Bedeutung für die westliche Rüstungsbranche betrifft, nicht mehr an dem Unternehmen vorbei. Begleiten Sie uns auf einer analytischen Reise durch die Bilanzen und Chartbilder, um herauszufinden, wo sich bezogen auf Risiko und Ertrag interessante Chancen ergeben.

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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