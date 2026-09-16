Die BioNTech-Aktie kämpft diese Woche mit der Kursmarke von 85 €. Verkennt die Börse das Potenzial des deutschen Biotech-Unternehmens? Zwei gute Nachrichten Obwohl BioNTech in den letzten Tagen gleich zwei positive Nachrichten veröffentlichte, reagierte der Aktienkurs der Mainzer wenig bis gar nicht darauf. Dabei sind die beiden Neuigkeiten in ihrer Tragweite nicht zu unterschätzen. Nachricht 1: Der Wirkstoff Gotistobart zeigte in einer Phase-I/II-Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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