Die Almonty-Aktie ist nach ihrer kräftigen Erholung erneut deutlich unter Druck geraten. Am Dienstag verlor die Rohstoffaktie -4,49% und beendete den Handel bei 14,04 US$. Seit dem jüngsten Hoch bei knapp 19,00 US$ summiert sich der Rückgang damit auf rund -27%. Nun erreicht der Kurs eine charttechnisch wichtige Zone, während RSI und MACD weitere Schwäche signalisieren. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie hatte ihren fallenden Trendkanal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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