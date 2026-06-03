|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGEAS SA/NV
|BE0974264930
|-
|2,25 EUR
|AVERY DENNISON CORP
|US0536111091
|1 USD
|0,8596 EUR
|AVNET INC
|US0538071038
|0,35 USD
|0,3008 EUR
|BARINGS BDC INC
|US06759L1035
|0,26 USD
|0,2235 EUR
|CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD
|BMG202981087
|0,1254 HKD
|0,0137 EUR
|DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG
|DE000A2NBVD5
|-
|0,34 EUR
|EXACOMPTA CLAIREFONTAINE SA
|FR0000064164
|-
|7,1 EUR
|GEDEON RICHTER PLC
|HU0000123096
|655,455 HUF
|1,847 EUR
|H&R BLOCK INC
|US0936711052
|0,42 USD
|0,361 EUR
|HALLIBURTON COMPANY
|US4062161017
|0,17 USD
|0,1461 EUR
|HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD
|HK0003000038
|0,23 HKD
|0,0252 EUR
|INDIKA ENERGY TBK
|ID1000110901
|10,2487 IDR
|0,0004 EUR
|LEAR CORPORATION
|US5218652049
|0,77 USD
|0,6619 EUR
|MKS INC
|US55306N1046
|0,25 USD
|0,2149 EUR
|NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD
|CA6568111067
|0,12 CAD
|0,0745 EUR
|OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
|US6795801009
|0,29 USD
|0,2492 EUR
|PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC
|US7105771072
|0,21 USD
|0,1805 EUR
|PETROLEO BRASILEIRO SA PFD ADR
|US71654V1017
|0,1426 USD
|0,1226 EUR
|PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
|US71742Q1067
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|PREMIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SA
|GRS497003012
|-
|0,0603 EUR
|PVH CORP
|US6936561009
|0,0375 USD
|0,0322 EUR
|RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC
|US76525P1003
|0,15 USD
|0,1289 EUR
|ROYAL CARIBBEAN GROUP
|LR0008862868
|1,5 USD
|1,2894 EUR
|SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|HK0363006039
|0,7 HKD
|0,0767 EUR
|SHANGRI-LA ASIA LIMITED
|BMG8063F1068
|0,1 HKD
|0,0109 EUR
|SHORE BANCSHARES INC
|US8251071051
|0,14 USD
|0,1203 EUR
|SPADEL SA
|BE0003798155
|-
|4 EUR
|SPEEH HIDROELECTRICA SA
|RO4Q0Z5RO1B6
|7,3483 RON
|1,3982 EUR
|UJU HOLDING LTD
|KYG9445Z1090
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|VAR ENERGI ASA
|NO0011202772
|1,11 NOK
|0,1027 EUR
|VENTE-UNIQUE.COM
|FR0010766667
|-
|0,5 EUR
|VETOQUINOL SA
|FR0004186856
|-
|0,93 EUR
|VIRSI-A AS
|LV0000101848
|-
|0,0592 EUR
|VISCOFAN SA
|ES0184262212
|-
|1 EUR
|WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION
|US9713781048
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|WING TAI PROPERTIES LIMITED
|BMG9716V1000
|0,04 HKD
|0,0043 EUR
|XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ADR
|US98421F1012
|0,0204 USD
|0,0175 EUR
|ZEDER INVESTMENTS LIMITED
|ZAE000088431
|0,07 ZAR
|0,0037 EUR
|ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD
|CNE1000004R6
|0,1147 HKD
|0,0125 EUR
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