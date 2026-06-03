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WKN: 886286 | ISIN: LR0008862868 | Ticker-Symbol: RC8
Tradegate
02.06.26 | 21:19
250,70 Euro
+0,24 % +0,60
Branche
Hotels/Tourismus
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ROYAL CARIBBEAN GROUP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
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249,00251,2002.06.
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AGEAS
AGEAS SA/NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGEAS SA/NV66,00-0,15 %
AVERY DENNISON CORP133,15-1,41 %
AVNET INC81,00+1,25 %
BARINGS BDC INC7,620+1,20 %
CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO LTD0,286-2,05 %
DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG7,8000,00 %
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE SA157,000,00 %
GEDEON RICHTER PLC33,180-7,58 %
H&R BLOCK INC33,990+2,47 %
HALLIBURTON COMPANY34,2700,00 %
HONGKONG AND CHINA GAS CO LTD0,790-0,15 %
INDIKA ENERGY TBK0,082-16,33 %
LEAR CORPORATION124,00-2,36 %
MKS INC285,10+0,07 %
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD11,700+2,63 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC195,50-0,73 %
PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC42,150-0,02 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION24,600+0,82 %
PREMIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY SA1,3100,00 %
PVH CORP83,00-0,72 %
RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC14,710+0,14 %
ROYAL CARIBBEAN GROUP250,70+0,24 %
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD1,550-4,32 %
SHANGRI-LA ASIA LIMITED0,440-0,90 %
SHORE BANCSHARES INC20,860+0,05 %
SPADEL SA352,00-1,68 %
SPEEH HIDROELECTRICA SA33,5000,00 %
UJU HOLDING LTD0,424-0,93 %
VAR ENERGI ASA4,421-0,67 %
VENTE-UNIQUE.COM15,000-1,32 %
VETOQUINOL SA68,70-0,29 %
VIRSI-A AS3,8700,00 %
VISCOFAN SA58,10-0,17 %
WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION21,600-1,82 %
WING TAI PROPERTIES LIMITED0,2160,00 %
ZEDER INVESTMENTS LIMITED0,0630,00 %
ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD2,320-3,33 %
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