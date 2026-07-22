Ein langjähriger IT-Manager der Vienna Insurance Group übernimmt das Ressort IT bei der NÜRNBERGER Versicherung. Zum 01.09.2026 hat der Aufsichtsrat Markus Svanda als Chief Information Officer in den Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG berufen. Zum 01.09.2026 hat der Aufsichtsrat Markus Svanda zum Chief Information Officer (CIO) in den Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG berufen. Der 51-Jährige kümmert sich um das neu geschaffene Ressort IT. Den vollständigen Artikel lesen ...
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