Die NÜRNBERGER hat Änderungen an ihrer Unfallversicherung vorgenommen. Die neue Tarifwelt soll übersichtlicher sein und stärker an verschiedene Lebensphasen der Kunden angepasst werden können. Neben Leistungserweiterungen gibt es künftig auch vereinfachte Beratungs- und Antragsprozesse. Die NÜRNBERGER Versicherung hat eine umfassende Überarbeitung ihrer Unfallversicherung Private Line vorgenommen. Der neue Tarif weist eine einfachere Tarifstruktur mit zusätzlichen Leistungen in den Bereichen Gesundheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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