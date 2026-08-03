Cyber, Klimafolgen, Geopolitik und Co.: Die Risiken im Gewerbesegment werden immer komplexer. Das stellt gerade das Mid-Corporates-Segment vor große Herausforderungen. Die NÜRNBERGER hat hier eine Versorgungslücke identifiziert und positioniert sich mit fachlicher Expertise. Interview mit Christine Kaaz, Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und verantwortlich für Schaden- und Unfallversicherungen, sowie Andreas Politycki, Vorstand Vertrieb und MarketingFrau Kaaz, welche aktuellen Entwicklungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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