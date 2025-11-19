Das Instrument VIS ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument VIS ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025Das Instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025Das Instrument NWS BMG668971101 CTF SERVICES LTD. HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument NWS BMG668971101 CTF SERVICES LTD. HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025Das Instrument BTPC SE0001137985 ACTIVE BIOTECH SK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument BTPC SE0001137985 ACTIVE BIOTECH SK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025Das Instrument 1WJ0 CA05455X2059 AXCAP VENTURES INC. NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument 1WJ0 CA05455X2059 AXCAP VENTURES INC. NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025Das Instrument 5GP0 CA4826272052 K9 GOLD CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.11.2025The instrument 5GP0 CA4826272052 K9 GOLD CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.11.2025 and ex capital adjustment on 20.11.2025