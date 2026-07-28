Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B3-86/26
Unternehmen:
Tessenderlo Group NV, Brüssel/BE; möglicher Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses auf die FMC Corporation, Philadelphia, PA/USA
Produktmärkte:
Fungizide, Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutz
24.07.2026
Aktenzeichen:
B3-86/26
Unternehmen:
Tessenderlo Group NV, Brüssel/BE; möglicher Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses auf die FMC Corporation, Philadelphia, PA/USA
Produktmärkte:
Fungizide, Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutz
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