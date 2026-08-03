Im März stellte Solaredge seinen neuen dreiphasigen Photovoltaik-Heimspeicher "Nexis" vor und brachte ihn auf den deutschen Markt. Anfang August nun soll das neue System auch in Österreich und der Schweiz bestellbar sein. Anlässlich dieser Ankündigung sprach Solaredge von "einem äußerst erfolgreichen Start in Deutschland". Innerhalb der ersten Wochen habe Solaredge tausende Bestellungen erhalten. Mittlerweile seien 1300 der Photovoltaik-Heimspeicher bundesweit in Betrieb, teilte das israelische Unternehmen am Montag mit. Die Vier-Komponenten-Lösung kombiniert Solaredge zufolge einen dreiphasigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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