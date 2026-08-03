Solaredge geht mit seinem Nexis-System aus Wechselrichtern und Batteriespeichern nun auch in Österreich und der Schweiz an den Start. In Deutschland sind mehr als 1.300 Systeme in Betrieb. SolarEdge bietet nach Deutschland sein dreiphasiges Nexis-Systems nun auch in Österreich und der Schweiz an. Wie das Unternehmen mitteilte, folgt die Markteinführung in den Nachbarländern einem erfolgreichen Start in Deutschland. Dort habe das Unternehmen innerhalb der ersten Wochen Tausende Bestellungen verzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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