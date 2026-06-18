|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
|US00402L1070
|0,15 USD
|0,1303 EUR
|AVIENT CORPORATION
|US05368V1061
|0,275 USD
|0,239 EUR
|BAILLIE GIFFORD CHINA GROWTH TRUST PLC
|GB0003656021
|0,025 GBP
|0,0288 EUR
|BANK7 CORP
|US06652N1072
|0,27 USD
|0,2347 EUR
|BECHTLE AG
|DE0005158703
|-
|0,7 EUR
|BEST BUY CO INC
|US0865161014
|0,96 USD
|0,8344 EUR
|BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
|GB0005774855
|0,055 GBP
|0,0635 EUR
|CANCOM SE
|DE0005419105
|-
|1 EUR
|CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC
|GB0002183191
|0,0115 GBP
|0,0133 EUR
|CURBLINE PROPERTIES CORP
|US23128Q1013
|0,17 USD
|0,1477 EUR
|ELECO PLC
|GB0003081246
|0,0085 GBP
|0,0098 EUR
|ENVIROTAINER AG
|DE0006636681
|-
|1,16 EUR
|GABELLI EQUITY TRUST INC PRF.K
|US3623978463
|0,3125 USD
|0,2716 EUR
|GB GROUP PLC
|GB0006870611
|0,044 GBP
|0,0508 EUR
|GELSENWASSER AG
|DE0007760001
|-
|21,16 EUR
|GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
|US37959R1032
|0,35 USD
|0,3042 EUR
|GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD
|CNE100002003
|0,069 HKD
|0,0076 EUR
|HAMILTON LANE INC
|US4074971064
|0,6 USD
|0,5215 EUR
|HOLIDAYCHECK GROUP AG
|DE0005495329
|-
|0,22 EUR
|HOOKER FURNISHINGS CORPORATION
|US4390381006
|0,115 USD
|0,0999 EUR
|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
|US5012421013
|0,205 USD
|0,1782 EUR
|LAND SECURITIES GROUP PLC
|GB00BYW0PQ60
|0,222 GBP
|0,2565 EUR
|MIDEA GROUP CO LTD
|CNE100006M58
|4,3673 HKD
|0,4845 EUR
|NORDSON CORPORATION
|US6556631025
|0,82 USD
|0,7128 EUR
|OFS CAPITAL CORPORATION
|US67103B1008
|0,17 USD
|0,1477 EUR
|QCR HOLDINGS INC
|US74727A1043
|0,1 USD
|0,0869 EUR
|REPUBLIC BANCORP INC
|US7602812049
|0,495 USD
|0,4302 EUR
|SIXT SE
|DE0007231326
|-
|3,2 EUR
|STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK
|ID1000126709
|20 IDR
|0,0009 EUR
|TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDINGS LTD
|KYG886801060
|0,0433 HKD
|0,0048 EUR
|UNIQA INSURANCE GROUP AG
|AT0000821103
|-
|0,72 EUR
|VIANET GROUP PLC
|GB00B13YVN56
|0,02 GBP
|0,0231 EUR
|VIRCO MANUFACTURING CORP
|US9276511097
|0,025 USD
|0,0217 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)