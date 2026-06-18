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WKN: 515870 | ISIN: DE0005158703 | Ticker-Symbol: BC8
Xetra
17.06.26 | 17:35
31,440 Euro
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Branche
IT-Dienstleistungen
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BECHTLE AG Chart 1 Jahr
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ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC41,8000,00 %
AVIENT CORPORATION31,6000,00 %
BAILLIE GIFFORD CHINA GROWTH TRUST PLC3,500-0,57 %
BANK7 CORP39,000+0,52 %
BECHTLE AG31,4400,00 %
BEST BUY CO INC63,92+0,47 %
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC11,9000,00 %
CANCOM SE25,9500,00 %
CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC2,9000,00 %
CURBLINE PROPERTIES CORP26,0000,00 %
ELECO PLC1,3400,00 %
ENVIROTAINER AG26,4000,00 %
GB GROUP PLC2,3000,00 %
GELSENWASSER AG570,00+1,79 %
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC25,770-0,88 %
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD0,4160,00 %
HAMILTON LANE INC73,50+3,52 %
HOLIDAYCHECK GROUP AG4,5400,00 %
HOOKER FURNISHINGS CORPORATION15,340+0,92 %
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC104,00+1,96 %
LAND SECURITIES GROUP PLC7,740+2,31 %
MIDEA GROUP CO LTD9,368-3,63 %
NORDSON CORPORATION252,70+0,12 %
OFS CAPITAL CORPORATION3,5500,00 %
QCR HOLDINGS INC81,000,00 %
REPUBLIC BANCORP INC84,75+0,07 %
SIXT SE75,600,00 %
STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK0,014-3,45 %
TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDINGS LTD0,058-9,45 %
UNIQA INSURANCE GROUP AG17,380-2,03 %
VIANET GROUP PLC0,6950,00 %
VIRCO MANUFACTURING CORP6,1300,00 %
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