EQS-News: GELSENWASSER AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GELSENWASSER AG
|Willy-Brandt-Allee 26
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 209 708347
|E-Mail:
|miriam.wirtz@gelsenwasser.de
|Internet:
|https://www.gelsenwasser.de
|ISIN:
|DE0007760001
|WKN:
|776000
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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