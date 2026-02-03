EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GELSENWASSER AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GELSENWASSER AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/jahresabschluss_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/geschaeftsbericht_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/halbjahresbericht_2026.pdf
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
GELSENWASSER AG
Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet:
www.gelsenwasser.de
