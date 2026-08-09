Warum der erste Auftrag nach der MITO-Übernahme für First Graphene zum Schlüsseltest wird

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Ein Auftrag, dessen Wert nicht einmal veröffentlicht wurde, klingt zunächst kaum nach einer großen Unternehmensmeldung. Für First Graphene besitzt der erste Auftrag nach der Übernahme von MITO Material Solutions dennoch eine besondere Bedeutung. Er zeigt, ob die bestehenden amerikanischen Kunden ihre Geschäftsbeziehungen unter dem neuen Eigentümer tatsächlich fortsetzen.

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) berichtet im jüngsten Quartalsbericht über einen ersten Auftrag aus den übernommenen Kundenbeziehungen und nennt dabei den Skihersteller Parlor Skis sowie den Angelrutenanbieter St. Croix Rods. Die Bestellung ist noch kein Umsatzdurchbruch. Sie liefert aber den ersten praktischen Beleg dafür, dass mit den MITO-Vermögenswerten nicht nur Patente, Maschinen und Produktnamen übernommen wurden - sondern ein weiterhin funktionierendes Geschäft.

Warum der erste Auftrag den Eigentümerwechsel testet

First Graphene schloss die Übernahme der MITO-Vermögenswerte Mitte Juni 2026 ab. Damit verblieben lediglich wenige Wochen bis zum Ende des Geschäftsjahres. Dass bereits in diesem kurzen Zeitraum eine erste Bestellung einging, deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der bestehenden Lieferbeziehungen ohne längere Unterbrechung fortgeführt werden konnte.

Das ist bei einer Übernahme nicht selbstverständlich. Kunden müssen erfahren, wer künftig produziert, welche Ansprechpartner bleiben und ob Qualität, Lieferzeiten und technische Unterstützung unverändert fortbestehen. Gerade bei Spezialmaterialien können selbst kleinere Veränderungen eine erneute Prüfung auslösen.

First Graphene versucht dieses Risiko zu begrenzen. Die frühere MITO-Chefin Haley Marie Keith wechselte als Vice President Business Development zum Unternehmen und soll die amerikanischen Kundenbeziehungen weiterführen. Zudem ist ein großer Teil des Übernahmepreises erfolgsabhängig: Aktien sollen in zwei Tranchen ausgegeben werden, sofern MITO-Produkte innerhalb von 24 Monaten festgelegte Verkaufsziele erreichen.

Skier und Angelruten: Der Anfang

Sportgeräte wirken auf den ersten Blick wie ein kleiner Markt neben Luftfahrt, Verteidigung oder Automobilindustrie. Für neue Verbundwerkstoffe können sie jedoch eine wertvolle Brücke bilden.

Ein Ski soll leicht sein, sich kontrolliert biegen, Vibrationen dämpfen und über viele Belastungszyklen stabil bleiben. Bei einer hochwertigen Angelrute zählen ebenfalls Gewicht, Steifigkeit, Sensibilität und die Geschwindigkeit, mit der das Material nach einer Biegung in seine Ausgangsform zurückkehrt. Hersteller können den Nutzen eines neuen Additivs damit unmittelbar am fertigen Produkt messen.

Parlor Skis verwendet MITOs funktionalisiertes E-GO-Graphen nach Angaben von First Graphene, um das Verhältnis aus Festigkeit und Gewicht, die Reaktionsfähigkeit und die Haltbarkeit seiner individuellen Hochleistungsskier zu verbessern. St. Croix integriert die Technologie in ausgewählte Fliegenruten und nennt eine höhere Torsionssteifigkeit, ein schnelleres Rückstellverhalten sowie ein verbessertes Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht.

Der erste Auftrag zeigt damit mehr als die bloße Lieferung einiger Kilogramm Material. Er bestätigt, dass die übernommenen Formulierungen bereits in realen Produkten eingesetzt werden.

Huntsman: Nicht nur Harz, sondern Qualifizierung

Wie weit der Weg von einer erfolgreichen Formulierung zu einem großen Industriegeschäft sein kann, zeigt Huntsman Corporation (ISIN: US4470111075). Der US-Chemiekonzern entwickelt Epoxidharze, Klebstoffe und Verbundmaterialien für Sportgeräte, Fahrzeuge sowie die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Huntsman verweist bei seinen Advanced Materials auf mehr als 200 OEM-Spezifikationen und über 50 Jahre Erfahrung. Diese Zahlen stehen für einen entscheidenden Teil des Geschäftsmodells: Industrieunternehmen kaufen nicht lediglich ein Harz. Sie benötigen eine dokumentierte Rezeptur, reproduzierbare Eigenschaften, anwendungstechnische Unterstützung und teilweise formale Freigaben durch Flugzeughersteller oder andere Großkunden.

Genau diese Qualifizierung trennt einen interessanten Werkstoff von einem dauerhaft bestellten Industrieprodukt.

Wie Avient für jede Anwendung ein anderes Material entwickelt

Auch Avient Corporation (ISIN: US05368V1061) zeigt, wie spezialisiert der amerikanische Markt für Hochleistungswerkstoffe geworden ist. Das Unternehmen bietet faserverstärkte thermoplastische und duroplastische Verbundmaterialien, Bänder, Platten und kundenspezifische Bauteile an.

Die Produkte werden unter anderem in Sportgeräten, Luftfahrtkomponenten, Fahrzeugen und industriellen Konstruktionen eingesetzt. Avient kombiniert dafür unterschiedliche Polymere und Fasern, anstatt ein universelles Material für sämtliche Einsatzfelder anzubieten.

Diese Logik passt zur MITO-Technologie. Durch die Funktionalisierung soll sich Graphen besser mit einer bestimmten Harz- oder Polymermatrix verbinden. Das Additiv muss damit nicht überall gleich funktionieren. Es wird auf jene chemische Umgebung abgestimmt, in der Festigkeit, Zähigkeit, elektrische Leitfähigkeit oder Haltbarkeit verbessert werden sollen.

Eine spannende Einordnung des Auftrags

Der erste US-Auftrag ist strategisch relevant, finanziell aber noch nicht bezifferbar. First Graphene meldete für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 ein kombiniertes, noch ungeprüftes Einkommen von rund 135.000 AUD. Davon entfielen etwa 103.000 AUD auf Graphenverkäufe - hauptsächlich aus dem Segment Verbundwerkstoffe - und rund 32.000 AUD auf Entwicklungs- und Förderprogramme.

Das Unternehmen erwartet für das gesamte Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 13%. Da MITO allerdings erst im Juni übernommen wurde und der Auftrag nicht separat ausgewiesen ist, lässt sich daraus noch kein belastbarer Beitrag des US-Geschäfts ableiten.

Auch die Liquidität bleibt relevant. First Graphene verringerte den operativen Mittelabfluss im Geschäftsjahr nach eigenen Angaben um 12% auf 2,394 Mio. AUD. Im vierten Quartal flossen operativ 734.000 AUD ab. Zum 30. Juni standen 2,867 Mio. AUD an liquiden Mitteln zur Verfügung, was bei unverändertem Quartalsabfluss rechnerisch für 3,9 Quartale reichen würde.

Warum nun aus Kundenbeziehungen Wiederholungsaufträge werden müssen

MITO bringt First Graphene vier Produktlinien, acht Jahre Entwicklungsarbeit und mehr als 25 Kunden in fortgeschrittenen Testphasen. Das Portfolio reicht von funktionalisiertem Graphen und Graphenoxid bis zu Additiven für Harze, Beschichtungen, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe.

Diese Ausgangslage ist deutlich weiter entwickelt als ein gewöhnliches Forschungsprogramm. Sie ist jedoch noch kein gesichertes Wachstum. Entscheidend wird, wie viele Kunden ihre Tests abschließen, Produkte einführen und anschließend regelmäßig nachbestellen.

Parlor Skis und St. Croix liefern dafür den ersten sichtbaren Anhaltspunkt. Der nächste Schritt besteht darin, aus einzelnen Bestellungen verlässliche Lieferbeziehungen zu machen und weitere Kunden aus der Testphase in die kommerzielle Nutzung zu führen.

Die US-Strategie wird erstmals messbar

First Graphene ist in den USA nicht mehr ausschließlich über Forschung, Vertriebspartner oder mögliche Anwendungen präsent. Das Unternehmen besitzt nun eigene Produktlinien, lokale Kundenbeziehungen, eine verantwortliche Geschäftsentwicklerin und den ersten gemeldeten Auftrag nach der Übernahme.

Das verändert die Bewertung der Strategie. Künftig lässt sich die Entwicklung an konkreten Größen messen: an weiteren Aufträgen, wiederkehrenden Bestellungen, neuen Produkteinführungen und dem Anteil des US-Geschäfts am Konzernumsatz.

Der erste Auftrag ist dafür noch kein Beweis für einen großen Durchbruch. Sein Wert liegt an einer anderen Stelle: Er zeigt, dass der Übergang von MITO zu First Graphene nicht nur auf dem Papier stattgefunden hat. Die ersten Kunden bestellen weiter. Nun muss aus dieser Kontinuität Wachstum entstehen.

Quellen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/fgr-accelerates-usa-expansion-defence-sector-exposure-with-strategic-acquisition-of-mito-material-solutions-302790889.html

https://mitomaterials.com/products/mito-e-go

https://stcroixfly.com/pages/mito

https://www.huntsman.com/about/advanced-materials

https://www.avient.com/products/advanced-composites

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: US4470111075,AU000000FGR3,US05368V1061