Warum Rekordpreise bei Silber Graphen für gedruckte Elektronik plötzlich interessant machen

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Elektronische Schaltungen entstehen längst nicht mehr nur auf starren grünen Platinen. Leitfähige Tinten bringen Antennen auf Smartwatches, Heizflächen auf Folien, Sensoren auf Kleidung und elektrische Strukturen auf gekrümmte Kunststoffteile. Die Elektronik wird dadurch dünner, leichter und formbarer.

Der wichtigste Rohstoff vieler dieser Tinten ist Silber. Das Metall leitet Strom hervorragend und lässt sich zu feinen Partikeln verarbeiten. Doch der hohe Silberpreis verändert die Kalkulation. Henkel sprach Anfang 2026 ausdrücklich von Rekordpreisen im Vorjahr und zu Beginn des laufenden Jahres. Der Spezialchemiekonzern reagierte mit einer Tinte aus versilbertem Kupfer, die die Materialkosten und Preisschwankungen reduzieren soll.

Neben Kupfer rückt ein weiterer Kohlenstoffwerkstoff in den Wettlauf um leitfähige Tinten: Graphen. First Graphene liefert bereits Material für eine gedruckte Elektronikanwendung im US-Verteidigungssektor.

Warum Silber in der gedruckten Elektronik so schwer zu ersetzen ist

Eine leitfähige Tinte muss mehr können, als Strom zu transportieren. Sie muss sich gleichmäßig drucken lassen, auf Kunststoff, Glas oder Textilien haften und nach dem Aushärten flexibel bleiben. Temperatur, Feuchtigkeit und mechanische Belastung dürfen die Leiterbahnen nicht zerstören.

Silber erfüllt viele dieser Anforderungen. Die Partikel verbinden sich nach der Trocknung zu hochleitfähigen Strukturen und funktionieren selbst bei sehr dünnen Leiterbahnen. Der Preis wird jedoch zum Problem, sobald Hersteller große Flächen oder Millionen identische Bauteile bedrucken möchten.

Kupfer ist günstiger, oxidiert aber leichter. Kohlenstoffbasierte Tinten bieten mehr Preisstabilität und hohe Flexibilität, erreichen jedoch nicht automatisch die Leitfähigkeit reiner Silberformulierungen. Der Markt sucht daher nicht nach einem einzigen Ersatz, sondern nach neuen Mischungen für unterschiedliche Aufgaben.

Warum Henkel nach 45 Jahren Erfahrung seine Rezepturen verändert

Henkel (ISIN: DE0006048432) arbeitet seit mehr als 45 Jahren an Materialien für gedruckte Elektronik. Das Portfolio reicht von leitfähigen Tinten über dielektrische Schichten bis zu selbstregelnden Heizelementen und gedruckten Antennen.

Auf der Fachmesse LOPEC 2026 stellte das Unternehmen eine neue Tinte aus versilbertem Kupfer vor. Sie soll die Kosten- und Preisvorteile von Kupfer mit der Oberflächenleitfähigkeit von Silber verbinden. Henkel entwickelte außerdem neue Tinten für selbstregelnde Folienheizer, die bei 40 Grad Celsius ihre Leistung automatisch anpassen. Einsatzfelder reichen von der Vorkonditionierung von Batterien bis zu intelligenten Oberflächen.

Im Juni 2026 folgte eine Kooperation mit Brilliant Matters. Gemeinsam entwickeln die Partner siebdruckfähige Silberleitungen für organische Solarzellen, die sich im Rolle-zu-Rolle-Verfahren herstellen lassen. Das Beispiel zeigt den entscheidenden Engpass: Eine Tinte muss nicht nur im Labor funktionieren. Sie muss bei hoher Geschwindigkeit präzise drucken, ohne die empfindlichen Schichten der Solarfolie zu beschädigen.

Warum DuPont Elektronik auf gekrümmte Oberflächen bringt

DuPont de Nemours (ISIN: US26614N1XXX) setzt bei transparenten Leitern auf Silbernanodrähte. Die Activegrid-Technologie verbindet Leitfähigkeit mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Flexibilität. Sie eignet sich unter anderem für transparente Heizungen, intelligente Fenster, Displays, Photovoltaik und die Abschirmung elektromagnetischer Störungen.

Besonders relevant wird das Material im Fahrzeug. Kameras und LiDAR-Sensoren für Fahrerassistenzsysteme müssen auch bei Kälte, Regen oder Beschlag zuverlässig funktionieren. Transparente Heizschichten halten die optischen Flächen frei, ohne die Sicht der Sensoren zu blockieren.

DuPonts Tinten lassen sich auf dreidimensionale und gekrümmte Flächen auftragen. Eine Niedrigtemperaturvariante härtet bei weniger als 60 Grad Celsius aus und eignet sich damit für empfindliche Kunststoffe, Folien und biomedizinische Bauteile. Auch hier entscheidet nicht die höchste Leitfähigkeit allein. Die Tinte muss zum Untergrund, Fertigungsprozess und späteren Einsatz passen.

Warum First Graphene bereits eine militärische Anwendung beliefert

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) entwickelt keine fertige Smartwatch und kein komplettes elektronisches System. Das Unternehmen liefert den leitfähigen Materialbaustein und unterstützt seine Kunden bei der passenden Formulierung.

CEO Michael Bell beschrieb im Interview mit Dr. Reuter Investor Relations eine Anwendung, die weit vom klassischen Beton- oder Kunststoffgeschäft entfernt liegt: "Am anderen Ende der Skala haben wir einen Kunden in den Vereinigten Staaten, der Graphen als leitfähige Tinte nutzt. Diese Tinte wird gedruckt, anschließend werden elektronische Schaltungen angebracht, und das Produkt kommt in einer militärischen Anwendung zum Einsatz."

Die Aussage verdeutlicht, weshalb First Graphene verschiedene Partikelgrößen und Produktformen anbietet. Eine leitfähige Tinte benötigt ein anderes Graphen als Beton. Die Plättchen müssen fein genug sein, um sauber gedruckt zu werden, sich gleichmäßig verteilen und nach dem Trocknen ein möglichst geschlossenes leitfähiges Netzwerk bilden.

PureGRAPH steht deshalb als Pulver, wasser- oder lösungsmittelbasierte Paste sowie in kundenspezifischen Formulierungen zur Verfügung. First Graphene übernimmt dabei nicht die Entwicklung des militärischen Endprodukts. Seine Rolle besteht darin, die passende Materialspezifikation zu liefern und die Integration zu unterstützen.

Warum Graphen Silber nicht überall ersetzen muss

Die Vorstellung eines vollständigen Silberersatzes klingt spektakulär, greift aber zu kurz. Hochfrequenzantennen, transparente Heizungen und einfache Sensorflächen stellen völlig unterschiedliche Anforderungen an Widerstand, Transparenz und Flexibilität.

Graphen könnte dort überzeugen, wo geringes Gewicht, Biegsamkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektromagnetische Abschirmung oder eine große bedruckte Fläche wichtiger sind als die maximal mögliche Leitfähigkeit. Mischsysteme aus Graphen, Kupfer oder Silber sind ebenfalls denkbar. Henkel zeigt mit versilbertem Kupfer bereits, dass hybride Lösungen industrielle Kompromisse oft besser lösen als ein einzelner Rohstoff.

Für First Graphene entsteht daraus ein Markt, der nicht von einer einzigen Killeranwendung abhängt. Leitfähige Tinten können in Verteidigung, Sensorik, intelligenten Verpackungen, Textilien, Fahrzeugen oder erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Jede Anwendung benötigt jedoch eigene Tests und eine angepasste Rezeptur.

Warum der Silberpreis den Materialwettlauf beschleunigt

Gedruckte Elektronik wächst nicht allein, weil neue Geräte erfunden werden. Sie wächst, weil Hersteller elektrische Funktionen auf Flächen bringen möchten, die für klassische Leiterplatten ungeeignet sind.

Henkel arbeitet an kostengünstigeren Tinten für Solarfolien, Heizungen und Antennen. DuPont bringt transparente Leiter auf Sensoren und gekrümmte Fahrzeugoberflächen. First Graphene liefert Graphen für eine gedruckte militärische Anwendung und entwickelt gemeinsam mit Formulierern weitere leitfähige Systeme.

Rekordpreise bei Silber schaffen dabei keinen automatischen Durchbruch für Graphen. Sie erhöhen aber den Druck, den Edelmetallanteil zu senken und für jede Anwendung das wirtschaftlich sinnvollste Material zu finden.

Die nächste Generation der Elektronik könnte deshalb nicht nur aus kleineren Chips bestehen. Ein Teil von ihr wird direkt auf Folien, Textilien und Kunststoffteile gedruckt - mit Tinten, deren strategischer Wert weit über ihre Farbe hinausgeht.

Quellen:

https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-02-12-henkel-showcases-new-material-innovations-sustainability-concept-and-partner-ecosystem-at-lopec-2026-2122326

https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-06-08-henkel-and-brilliant-matters-partner-to-advance-screen-printable-silver-inks-for-efficient-high-throughput-organic-photovoltaic-panel-manufacturing-2165972

https://www.dupont.com/news/transforming-the-future-of-mobility-dupont-unveils-silver-nanowire-products-in-south-korea.html

https://firstgraphene.net/applications/coatings-and-inks/

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ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: DE0006048432,AU000000FGR3,US26614N1XXX