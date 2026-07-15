Nach einer Sommerpause ist maydornsmeinung zurück und zeigt auf, mit welchen Aktien Anleger ihr Kapital verzehnfachen konnten - und welche dafür zukünftig in Frage kommen. Aber es geht auch um Aktien, die weniger gut gelaufen oder sogar gefallen sind.Gleich drei Aktien aus dem KI-Sektor haben sich mittlerweile im maydornreport verzehnfacht. Zumindest auf ihren kürzlich erreichten Höchstkursen. Von dort aus kam es zuletzt zu mehr oder weniger ausgeprägten Korrekturen. Oder ist der KI-Boom wirklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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