|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A2 MILK COMPANY LIMITED
|NZATME0002S8
|0,4135 NZD
|0,2059 EUR
|CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD
|HK0000055878
|1,23 HKD
|0,1375 EUR
|GAP INC
|US3647601083
|0,175 USD
|0,1534 EUR
|H&K AG
|DE000A11Q133
|-
|0,06 EUR
|LNA SANTE SA
|FR0004170017
|-
|0,95 EUR
|NEW YORK TIMES COMPANY
|US6501111073
|0,23 USD
|0,2016 EUR
|NOAH HOLDINGS LTD
|KYG6542K1269
|1,866 CNY
|0,2402 EUR
|PRIVATE EQUITY HOLDING AG
|CH0006089921
|0,5 CHF
|0,5423 EUR
|RISING STONE SA
|FR00140164Q1
|-
|1,55 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0493 USD
|0,0432 EUR
|TLG IMMOBILIEN AG
|DE000A12B8Z4
|-
|0,126 EUR
|UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION ADR
|US9108734057
|0,4121 USD
|0,3613 EUR
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