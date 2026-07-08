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PRIVATE EQUITY HOLDING AG67,000,00 %
RISING STONE SA51,100,00 %
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UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION ADR20,800-0,95 %
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