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WKN: 857949 | ISIN: US9497461015 | Ticker-Symbol: NWT
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07.08.26 | 17:45
74,82 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
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WELLS FARGO & COMPANY Chart 1 Jahr
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ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP24,450-3,44 %
ARCBEST CORPORATION121,00+2,54 %
ATREM SA13,600-2,72 %
BAKER HUGHES COMPANY54,19-0,51 %
BLADEX INC48,800-2,40 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC7,550-1,95 %
CARNIVAL CORPORATION LTD24,740-1,04 %
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION18,100+0,56 %
COMMUNITY WEST BANCSHARES25,230-0,63 %
DANA INC23,410-2,94 %
FEDERATED HERMES INC54,50-0,91 %
FIRST BANK15,500+1,31 %
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION18,100-1,63 %
FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC47,850-1,41 %
FIRSTENERGY CORPORATION40,620-1,22 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION62,50-0,86 %
FS BANCORP INC43,000-0,62 %
GENOVA PROPERTY GROUP AB3,360+0,90 %
HEINEKEN HOLDING NV72,60-2,35 %
HEINEKEN NV77,06-1,88 %
HOWMET AEROSPACE INC247,70-1,43 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC232,30+0,13 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV33,320-2,26 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC44,710-1,04 %
LITHIA MOTORS INC322,00+1,90 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION51,00+3,24 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP2,530-0,78 %
OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA83,00-1,78 %
PCB BANCORP24,0000,00 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC92,00-1,08 %
PRIMIS FINANCIAL CORP13,8000,00 %
RICHARDSON ELECTRONICS LTD18,180+1,00 %
SINGAPORE SHIPPING CORPORATION LIMITED0,190-3,06 %
SOUND FINANCIAL BANCORP INC46,980+0,49 %
SOUTHSTATE BANK CORPORATION87,50-5,41 %
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION280,00-4,76 %
SUNOCOCORP LLC54,35-9,34 %
TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION85,500,00 %
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED0,6350,00 %
WELLS FARGO & COMPANY74,82-1,58 %
WSFS FINANCIAL CORPORATION70,00-1,41 %
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