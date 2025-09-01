|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BITCOIN GROUP SE
|DE000A1TNV91
|-
|0,1 EUR
|HOEGH AUTOLINERS ASA
|NO0011082075
|7,3119 NOK
|0,6218 EUR
|JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED
|SG1B51001017
|0,28 USD
|0,2396 EUR
|MINOR INTERNATIONAL PCL
|TH0128B10Z17
|0,3 THB
|0,0079 EUR
|PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIM ...
|AU000000PNI7
|0,0324 AUD
|0,0181 EUR
|SCHALTBAU HOLDING AG
|DE000A2NBTL2
|-
|1,9 EUR
|VA-Q-TEC AG
|DE0006636681
|-
|1,16 EUR
