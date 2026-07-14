München (ots) -- Gemeinsam mit Insulet bietet Calm erstmals kostenlose Achtsamkeitsinhalte, die gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes eingehen - darunter eine Meditationsreihe und Atemübungen- Die "Mindfulness in Range" Collection beinhaltet eine neue "Calm Sleep Story", die von Omnipod-Nutzerin und Model Lila Moss vorgelesen wird und sich an Menschen mit und ohne Diabetes richtet- Weltweit leiden 359 Millionen Menschen an einer Angststörung¹, während Menschen mit Diabetes ein um 20 % erhöhtes Risiko haben, eine Angststörung zu entwickeln². Die Initiative unterstreicht somit das Engagement von Insulet für eine ganzheitliche Versorgung und rückt die psychische Gesundheit in den Fokus.Die Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) (Insulet oder das Unternehmen), weltweit führender Anbieter von schlauchloser Insulinpumpentechnologie mit der Marke Omnipod, hat heute eine globale Partnerschaft mit Calm bekanntgegeben, einer führenden Plattform für mentale Gesundheit. Ziel ist es, Menschen mit Diabetes, ihren Betreuer*innen und Fachkräften im Gesundheitswesen Ressourcen für mehr emotionales Wohlbefinden anzubieten.Damit startet die erste integrierte Content-Partnerschaft und -Sammlung von Calm mit einem MedTech-Unternehmen. Die "Mindfulness in Range" Collection ist ab heute in der Calm App und auf der Webseite verfügbar und umfasst eine Reihe kostenloser Achtsamkeits-Tools, die speziell für Menschen mit Diabetes entwickelt wurden. Dazu gehören:- Eine Einschlafgeschichte, erzählt von Model und Omnipod-Nutzerin Lila Moss. Lila, die selbst mit Typ-1 Diabetes lebt, hilft Zuhörer*innen, sich zu entspannen und sich geborgen zu fühlen, während sie in den Schlaf finden- Eine Reihe von geführten Meditationen, die dabei helfen, Stress zu bewältigen und in Momenten der Überforderung das Gleichgewicht wiederzufinden- Eine Atemübung, die Körper und Geist beruhigt und sich ideal für kurze Auszeiten im Laufe des Tages eignetAchtsamkeit: unterschätzt in der DiabetestherapieEine weltweite Studie³ von Insulet zeigt, dass sich die meisten Menschen mit Diabetes eine ganzheitlichere Versorgung wünschen - dennoch werden ihre psychischen Bedürfnisse nach wie vor vernachlässigt.- 66 % der Menschen mit Diabetes und 46 % der Pflegepersonen berichten von schlechter Schlafqualität, die auf diabetesbedingten Stress und Ängste zurückzuführen ist- 62 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes und 60 % der Menschen mit Typ-2-Diabetes geben an, dass sie sich Unterstützung wünschen, die auch die psychische Gesundheit und Achtsamkeit umfasst- Von denjenigen, die Achtsamkeitstechniken anwenden, geben 39 % an, weniger Stress zu haben, und 33 % berichten von weniger Angstzuständen und weniger SchlafproblemenWeitere Studien zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung den Stress bei Menschen mit Diabetes im Laufe der Zeit deutlich verringern kann. Mit dieser Partnerschaft wollen Insulet und Calm Gespräche über Wohlbefinden und psychische Gesundheit in der Diabetesversorgung zur Selbstverständlichkeit machen und Achtsamkeit einfach und zugänglich gestalten."Achtsamkeit kann eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes spielen", sagte Dr. Chris Mosunic, Chief Clinical Officer bei Calm. "Durch die Kombination der Fachkompetenz von Calm in diesem Bereich mit der führenden Rolle von Insulet in der Diabetes-Technologie bieten wir Hilfsmittel und Unterstützung an, die die kognitive Belastung verringern, emotionalen Stress abbauen und so das psychische Wohlbefinden verbessern."Diese Partnerschaft festigt Insulets Position als Marke, die den ganzheitlichen Menschen in den Mittelpunkt stellt und medizinisches Fachpersonal mit zuverlässigen, evidenzbasierten Ressourcen ausstattet, um das emotionale Wohlbefinden ihrer Patienten zu fördern. Die Initiative wird weltweit eingeführt, wobei maßgeschneiderte Inhalte in den Apps "Calm" und "Calm Sleep" verfügbar sein werden und das ganze Jahr über die Kanäle von Omnipod und Calm beworben werden.Um mehr zu erfahren und die kostenlosen geführten Meditationen, Atemübungen sowie Lila Moss' neue Einschlafgeschichte zu entdecken, besuche die Omnipod × Calm-Partnerseite unter omnipod.com/calm.1 World Health Organization, World mental health today (https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/31714489-1345-4439-8b37-6cbdc52e15ca/content), 20252 Putting wellbeing at the core of diabetes care (https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-8587(24)00345-0/fulltext), The Lancet Diabetes & Endocrinology, Volume 12, Issue 12, 8653 Die Ergebnisse der globalen Umfrage basieren auf den Antworten von 9.656 Arbeitnehmenden mit Typ 1 oder Typ 2 Diabetes in mehr als 10 Sektoren in Deutschland, den Niederlanden, Saudi-Arabien, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Dänemark, Australien, Kanada und Frankreich. Die in dieser Infografik angegeben Zahlen basieren auf den Ergebnissen aus Deutschland. Censuswide hat zwischen dem 11. und 29. September 2025 eine Online-Umfrage im Auftrag von Insulet durchgeführt. Censuswide richtet sich nach und beschäftigt Mitarbeitende der Market Research Society und folgt dem MRS-Verhaltenskodex und den Prinzipien von ESOMAR. Censuswide ist außerdem Mitglied des British Polling Council.©2026 Insulet Corporation. Omnipod ist eine eingetragene Marke der Insulet Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung von Marken Dritter stellt keine Empfehlung dar und impliziert keine Verbindung oder sonstige Zugehörigkeit.Über die Insulet Corporation:Die Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) mit Hauptsitz in Massachusetts ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mit Diabetes und anderen Erkrankungen durch seine Omnipod-Produktplattform das Leben zu erleichtern. Das Omnipod-Insulinmanagementsystem bietet eine einzigartige Alternative zu herkömmlichen Insulinverabreichungsmethoden. Mit seinem einfachen, tragbaren Design ermöglicht der schlauchlose Einweg-Pod eine bis zu dreitägige ununterbrochene Insulinabgabe, ohne dass eine Nadel zu sehen oder zu handhaben ist. Insulets Flaggschiff-Innovation, das automatisierte Insulinabgabesystem Omnipod 5, lässt sich mit einem kontinuierlichen Glukosemonitor integrieren, um den Blutzucker ohne mehrfache tägliche Injektionen und ohne Fingerstiche zu regulieren, und kann in den USA über ein kompatibles Smartphone oder über den Omnipod 5-Controller gesteuert werden. Insulet nutzt das einzigartige Design seines Pods auch, indem es seine Omnipod-Technologieplattform für die Verabreichung von nicht-insulinhaltigen subkutanen Medikamenten in anderen Therapiebereichen anpasst. Weitere Informationen finden Sie unter: insulet.com und omnipod.com.Über Calm:Calm ist ein führendes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit für Verbraucher, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden auf jedem Schritt seines Weges zur psychischen Gesundheit zu unterstützen. Bekannt für seine Flaggschiff-App für Verbraucher - die mit über 180 Millionen Downloads und einer Verfügbarkeit in 10 Sprachen in fast 190 Ländern die Nummer 1 in ihrer Kategorie ist -, hilft Calm Menschen dabei, besser zu schlafen, Stress abzubauen und achtsamer zu leben - dank Inhalten und Ressourcen von Experten sowie beliebten Prominentenstimmen. Auf dieser Grundlage hat Calm ein breiteres Portfolio geschaffen, darunter Calm Sleep (https://apps.apple.com/au/app/calm-sleep-rest-relax/id6714481749?mt=8) und evidenzbasierte Lösungen wie Calm Health (http://health.calm.com/), das über Arbeitgeber, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleister angeboten wird und darauf ausgelegt ist, den Zugang zu Unterstützung in den Bereichen psychische Gesundheit und Schlaf zu erweitern, die Inanspruchnahme von Leistungen zu fördern und positive Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Heute unterstützt Calm mehr als 100.000 Organisationen und erreicht über Calm Health mehr als 39 Millionen Versicherte. Calm wurde als eines der "TIME100 Most Influential Companies" (https://time.com/collection/time100-companies-2022/6159416/calm/) und als eine der "Brands That Matter" von Fast Company (https://www.fastcompany.com/91235976/brands-that-matter-2024#2024-15) ausgezeichnet. 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