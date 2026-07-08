© Foto: KI-generiert mit DALL-ENach starken Studiendaten aus den USA will nach der FDA auch Europas Arzneimittelbehörde das Medikament so schnell wie möglich zulassen. Revolution Medicines wird immer mehr zur nächsten großen Krebs-Story Der Medikamentenkandidat gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von Revolution Medicines ist noch nicht offiziell auf dem Markt, aber schon jetzt sind die Bemühung riesengroß das Krebsmittel so schnell wie möglich zuzulassen. Nach der Zulassung eines beschleunigten Verfahrens in den USA, soll Daraxonrasib auch in Europa schnellsten auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EPA) kündigte zu Wochenbeginn an, die Prüfung des Medikamentenkandidaten des US-Biotechs zu beschleunigen. …
Enthaltene Werte: US76155X1000,US87583X1090Den vollständigen Artikel lesen
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