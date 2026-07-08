Eine Revolution im wahrsten Sinne des Unternehmensnamens: Die Biotech-Gesellschaft Revolution Medicines kann einen Paradigmenwechsel zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs einleiten. Die Datenlage spricht für sich und die Firma will seinen Wirkstoff Daraxonrasib schnellstmöglich zur Zulassung führen. In Europa dürfte es nun schneller vorangehen.Laut einer Mitteilung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) eine stufenweise Überprüfung der Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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