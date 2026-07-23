Die Biotech-Gesellschaft Revolution Medicines hat vor wenigen Monaten einen Durchbruch bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs verbuchen können. In den USA und der EU laufen bereits die Zulassungsprozesse für den Gamechanger Daraxonrasib, der schon bald den Betroffenen in Übersee zur Verfügung stehen könnte.Wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekanntgab, hat die US-Zulassungsbehörde FDA den Antrag auf Marktzulassung für Daraxonrasib zur Behandlung von zuvor therapiertem, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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