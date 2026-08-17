Der Onkologie-Spezialist Revolution Medicines gehört zu den Überfliegern der Biotech-Szene 2026. Auf Jahressicht hat die Aktie satte 487 Prozent zugelegt. Zwischenzeitliche Übernahmegerüchte und bahnbrechende Studienergebnisse im Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs sorgten für diese unglaubliche Neubewertung.Und geht es nach den Analysten der Bank of America, so hat der Biotech-Titel noch ein wenig Luft nach oben. Vergangene Woche bestätigte das Kreditinstitut die Kaufempfehlung für Revolution ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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