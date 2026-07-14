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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2026



14.07.2026 / 15:22 CET/CEST

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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2026 Alle Tagesordnungspunkte im Sinne der Verwaltung beschlossen

Dividendenbeschluss über 0,75 € je Stammaktie und 0,83 € je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2025 Bad Teinach-Zavelstein, 14. Juli 2026 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035), die heute in Bad Teinach-Zavelstein stattfand, präsentierten die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Martin Adam, Andreas Gaupp und Carsten Schemmer, die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025. Die anwesenden Aktionäre honorierten den erfolgreichen Geschäftsverlauf und sprachen dem Management und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen. Die Hauptversammlung hat dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und persönlich haftender Gesellschafterin angenommen, aus dem Bilanzgewinn der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA in Höhe von rund 39,87 Mio. € eine Dividende von 0,75 € je Stammaktie und von 0,83 € je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt frühestens ab dem 17. Juli 2026 und beträgt rund 5,88 Mio. €. Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Vaihingers Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de Kontakt Investor Relations

Petra Huffer/Michelle Pink

T : +49 (0) 7053 9262-221

E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de



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