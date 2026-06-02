EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
|Badstraße 41
|75385 Bad Teinach-Zavelstein
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7053 9262-220
|E-Mail:
|info@mineralbrunnen-kgaa.de
|Internet:
|https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/
|ISIN:
|DE0006614001, DE0006614035
|WKN:
|661400, 661403
|Börsen:
|Frankfurt, Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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