The following instruments on XETRA do have their first trading 23.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.06.2026
Aktien
1 CNE100007CW0 Shenzen Xunce Technology Co. Ltd.
2 CNE100007PF7 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.
3 CH1476899161 Veraxa Biotech AG
4 ID1000211600 Merdeka Gold Resources Tbk PT
5 FI4000603105 Reaktor Group Oyj
6 US09075A1088 Bioventus Inc.
7 KYG525931039 Kinetic Development Group Ltd.
8 CA74588S2029 Puma Exploration Inc.
9 CA04022C1095 Argentina Metals Corp.
10 US64128C1062 Neuberger High Yield Strategies Fund Inc.
11 US64190A1034 Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc.
12 CA14875E3005 CAT Strategic Metals Corp.
13 FR0014018EV4 Neovacs
Anleihen/ETF
1 AU3CB0336XXX Engie S.A.
2 AU3CB0336XXX Engie S.A.
3 XS3415269XXX HT Troplast GmbH
4 XS3420263XXX Monitchem Holdco 3 S.A.
5 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
6 AU3CB0336XXX Ontario, Provinz
7 PTTAPBOM0XXX TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.
8 CH1571219XXX Nederlandse Waterschapsbank N.V.
9 CH1562934XXX Würth Finance International B.V.
10 XS3420382XXX Bank of Montreal
11 US06738EDXXX Barclays PLC
12 FR0014019XXX C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.
13 XS3420391XXX First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
14 XS3389097XXX Lenovo Group Ltd.
15 US92343EAXXX Verisign Inc.
16 IE00098YDXXX Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Acc
17 IE000MC1JXXX Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Dist
18 IE000Q5CPXXX Amundi MSCI World Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc
19 IE0006FBEXXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
20 IE000QC2YXXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
21 IE0008DO9XXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
22 IE0009OCOXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
23 IE000245CXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
24 IE000MTYMXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
25 IE000BHH6XXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.06.2026
Aktien
1 CNE100007CW0 Shenzen Xunce Technology Co. Ltd.
2 CNE100007PF7 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.
3 CH1476899161 Veraxa Biotech AG
4 ID1000211600 Merdeka Gold Resources Tbk PT
5 FI4000603105 Reaktor Group Oyj
6 US09075A1088 Bioventus Inc.
7 KYG525931039 Kinetic Development Group Ltd.
8 CA74588S2029 Puma Exploration Inc.
9 CA04022C1095 Argentina Metals Corp.
10 US64128C1062 Neuberger High Yield Strategies Fund Inc.
11 US64190A1034 Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc.
12 CA14875E3005 CAT Strategic Metals Corp.
13 FR0014018EV4 Neovacs
Anleihen/ETF
1 AU3CB0336XXX Engie S.A.
2 AU3CB0336XXX Engie S.A.
3 XS3415269XXX HT Troplast GmbH
4 XS3420263XXX Monitchem Holdco 3 S.A.
5 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
6 AU3CB0336XXX Ontario, Provinz
7 PTTAPBOM0XXX TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.
8 CH1571219XXX Nederlandse Waterschapsbank N.V.
9 CH1562934XXX Würth Finance International B.V.
10 XS3420382XXX Bank of Montreal
11 US06738EDXXX Barclays PLC
12 FR0014019XXX C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.
13 XS3420391XXX First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
14 XS3389097XXX Lenovo Group Ltd.
15 US92343EAXXX Verisign Inc.
16 IE00098YDXXX Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Acc
17 IE000MC1JXXX Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Dist
18 IE000Q5CPXXX Amundi MSCI World Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc
19 IE0006FBEXXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
20 IE000QC2YXXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
21 IE0008DO9XXX JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
22 IE0009OCOXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
23 IE000245CXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
24 IE000MTYMXXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
25 IE000BHH6XXX JPM Global Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
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