The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2026
ISIN Name
AU000000ERM4 EMMERSON RESOURCES LTD
AU000000MRC8 MINERAL COMM
AU000000PEX5 PEEL MINING LTD.
CA14875E1025 CAT STRATEGIC MET.
CH0483180XXX UBS GROUP 19/27 FLR
FR0014010856 NEOVACS NOM. EO 0,0001
GB00BPP4RY41 UNIGEL GROUP LTD. LS-,005
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2026
ISIN Name
AU000000ERM4 EMMERSON RESOURCES LTD
AU000000MRC8 MINERAL COMM
AU000000PEX5 PEEL MINING LTD.
CA14875E1025 CAT STRATEGIC MET.
CH0483180XXX UBS GROUP 19/27 FLR
FR0014010856 NEOVACS NOM. EO 0,0001
GB00BPP4RY41 UNIGEL GROUP LTD. LS-,005
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