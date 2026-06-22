Das Instrument VA3 NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument VA3 NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026Das Instrument 0LW0 FR0014010856 NEOVACS NOM. EO 0,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument 0LW0 FR0014010856 NEOVACS NOM. EO 0,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026Das Instrument 8CHA CA14875E1025 CAT STRATEGIC MET. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026The instrument 8CHA CA14875E1025 CAT STRATEGIC MET. EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.06.2026Das Instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument W5E AU000000PEX5 PEEL MINING LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026Das Instrument Y2Z FR00140066X4 METAVISIO EO 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument Y2Z FR00140066X4 METAVISIO EO 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026Das Instrument ENR1 US82621A2033 SIEMENS ENERGY AG ADR/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument ENR1 US82621A2033 SIEMENS ENERGY AG ADR/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026Das Instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.06.2026The instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.06.2026 and ex capital adjustment on 23.06.2026