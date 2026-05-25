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WKN: 556520 | ISIN: DE0005565204 | Ticker-Symbol: DUE
Xetra
22.05.26 | 17:35
21,550 Euro
+2,13 % +0,450
Branche
Maschinenbau
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TRUECALLER AB1,1800,00 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV66,95-0,52 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.