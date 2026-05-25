|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARKEMA SA
|FR0010313833
|-
|3,6 EUR
|BLEECKER SA
|FR0000062150
|-
|21,06 EUR
|COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
|SE0007158829
|1,5 SEK
|0,1379 EUR
|DUERR AG
|DE0005565204
|-
|0,8 EUR
|EL.EN SPA
|IT0005453250
|-
|0,25 EUR
|JOST AG
|DE0006216401
|-
|0,45 EUR
|SUEDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG
|DE0007346603
|-
|1,9 EUR
|TRUECALLER AB
|SE0016787071
|0,28 SEK
|0,0257 EUR
|VAN LANSCHOT KEMPEN NV
|NL0000302636
|-
|3 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)