Anleger, die die gewohnte WKN beziehungsweise ISIN in die Kurssuche eingeben, dürften verwundert dreinschauen. Seit gestern gibt es hier keine Kurse mehr. Doch kein Grund zur Sorge, Fresenius wird weiterhin gehandelt, es haben sich lediglich die WKN und ISIN geändert.Fresenius hat nämlich ihre Stammaktien von Inhaber- auf Namensaktien umgestellt. Damit setzte Fresenius einen Beschluss der diesjährigen Hauptversammlung um.Die Umstellung erfolgte im Verhältnis 1:1. Die technische Umstellung in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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