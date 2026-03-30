EQS-News: Effecten-Spiegel AG
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Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder
Herr Wolfgang Aleff hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 niederlegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand danken Herrn Aleff für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen.
Der Aufsichtsrat schlägt für die verbliebene Amtszeit von Herrn Aleff, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, die Wahl von Frau Marlis Weidtmann (ehemaliger Einzelvorstand der Gesellschaft) vor. Es ist geplant, Frau Weidtmann der ordentlichen Hauptversammlung 2026 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.
Düsseldorf, den 30. März 2026
Effecten-Spiegel AG,
30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|info@effecten-spiegel.de
|Internet:
|www.effecten-spiegel.com
|ISIN:
|DE0005647606, DE0005647630
|WKN:
|564760, 564763
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2300474
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