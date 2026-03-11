Anzeige
WKN: 621640 | ISIN: DE0006216401 | Ticker-Symbol: JOX
München
11.03.26 | 12:50
6,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
JOST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JOST AG 5-Tage-Chart
11.03.2026 13:15 Uhr
PTA-Adhoc: Jost AG: Dividendenvorschlag - Vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag von 0,45 EUR je Aktie.

DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Dividendenvorschlag - Vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag von 0,45 EUR je Aktie.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Dividenden

Jost AG: Dividendenvorschlag

Vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag von 0,45 EUR je Aktie.

Lauf (pta000/11.03.2026/12:40 UTC+1)

Nach vorläufigen Zahlen erzielte die JOST AG im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 2,12 Mio.

EUR. Der Jahresüberschuss beträgt 294 TEUR.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der ordentlichen Hauptversammlung für das

Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,45 EUR je

dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen.

Im Vorjahr betrug die Dividende 0,65 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie.

Die Jost AG

Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft.

Das Unternehmen begleitet Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen in

Deutschland und Österreich bei der Regelung ihrer Nachfolge und unterstützt den

Generationenwechsel. Des Weiteren vermittelt die Jost AG die passenden Fach- und

Führungskräfte im Steuerfach. Seit 1999 ist die Jost AG börsennotiert. Rückfragen von

Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns

telefonisch unter 09123/179-0 oder via Mail an info@jost-ag.com.

Aussender:      Jost AG 
           Saarstr. 11 
           91207 Lauf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Alexander Jost 
Tel.:         +49 9123 179-141 
E-Mail:        a.jost@jost-ag.com 
Website:       www.jost-ag.com 
ISIN(s):       DE0006216401 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773229200876 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

