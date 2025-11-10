DJ PTA-DD: Jost AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Jost AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Lauf (pta000/10.11.2025/11:37 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Klaus Jost 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Jost AG b) LEI 39120018ER3XW3ZEN677 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0006216401 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 6,00 EUR 6.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 6,00 EUR 6.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 07.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts München MIC MUNB
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Jost AG Nürnberger Straße 18 91207 Lauf Deutschland Ansprechpartner: Alexander Jost Tel.: +49 9123 179-141 E-Mail: a.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1762771020472 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 05:37 ET (10:37 GMT)