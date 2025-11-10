PTA-DD: Jost AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: 621640 | ISIN: DE0006216401 | Ticker-Symbol: JOX
Stuttgart
10.11.25 | 12:00
5,600 Euro
-18,25 % -1,250
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
JOST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JOST AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
10.11.2025 12:09 Uhr
145 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Jost AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Lauf (pta000/10.11.2025/11:37 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Klaus Jost 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Jost AG 
b)      LEI                                     39120018ER3XW3ZEN677 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE0006216401 
b)      Art des Geschäfts                              Verkauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        6,00 EUR                                   6.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        6,00 EUR                                   6.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             07.11.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                              München 
        MIC                                     MUNB

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Jost AG 
           Nürnberger Straße 18 
           91207 Lauf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Alexander Jost 
Tel.:         +49 9123 179-141 
E-Mail:        a.jost@jost-ag.com 
Website:       www.jost-ag.com 
ISIN(s):       DE0006216401 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762771020472 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 05:37 ET (10:37 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.