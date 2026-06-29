© Foto: Axel Kammerer - CHROMORANGEEin alltäglicher Rohstoff revolutioniert die Energiewelt: Natrium-Ionen-Batterien boomen und werden Experten zufolge schon bald zur führenden Technologie. Deutsche Konzerne spielen vorne mit.Die globale Energiewende steht vor einem wichtigen Technologiesprung, der von Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley bereits als der Beginn einer neuen Ära bezeichnet wird. Im Zentrum dieses Wandels steht kein fossiler Brennstoff, sondern simples Salz, das die Vormachtstellung von Lithium brechen sowie globale Lieferketten völlig neu ordnen könnte. Durch den rasanten Aufstieg der Natrium-Ionen-Technologie wandelt sich der billige und im Überfluss vorhandene Rohstoff zu einem heiß begehrten Gut. …
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