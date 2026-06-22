Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA14875E1025 CAT Strategic Metals Corp. 22.06.2026 CA14875E3XXX CAT Strategic Metals Corp. 23.06.2026 Tausch 10:1
FR0014010856 Neovacs 22.06.2026 FR0014018XXX Neovacs 23.06.2026 Tausch 10000:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA14875E1025 CAT Strategic Metals Corp. 22.06.2026 CA14875E3XXX CAT Strategic Metals Corp. 23.06.2026 Tausch 10:1
FR0014010856 Neovacs 22.06.2026 FR0014018XXX Neovacs 23.06.2026 Tausch 10000:1
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