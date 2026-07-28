Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00B7TW1V39 Redcentric PLC 28.07.2026 GB00BVV5LXXX Redcentric PLC 29.07.2026 Tausch 1:1

DE0005019004 AGROB Immobilien AG 28.07.2026 DE000A41YXXX AGROB Immobilien AG 29.07.2026 Tausch 1:7

DE0005019038 AGROB Immobilien AG 28.07.2026 DE000A41YXXX AGROB Immobilien AG 29.07.2026 Tausch 1:7

CA38076G1037 Gold X2 Mining Inc. 28.07.2026 CA38076G5XXX Gold X2 Mining Inc. 29.07.2026 Tausch 6:1

AU0000082422 Nodestream Ltd. 28.07.2026 AU0000481XXX Nodestream Ltd. 29.07.2026 Tausch 1:1





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