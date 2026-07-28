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Dienstag, 28.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rohstoffstory der Spitzenklasse: Wie genau schauen Sie hin?
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WKN: A2PV0Z | ISIN: CA91702V1013 | Ticker-Symbol: 59U
Tradegate
28.07.26 | 17:40
2,382 Euro
-1,00 % -0,024
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
URANIUM ROYALTY CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
URANIUM ROYALTY CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4202,50022:17
2,4102,46421:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGROB IMMOBILIEN
AGROB IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGROB IMMOBILIEN AG26,6000,00 %
GOLD X2 MINING INC0,644-3,45 %
HELIOSPECTRA AB0,0010,00 %
NODESTREAM LTD0,0060,00 %
REDCENTRIC PLC1,160-7,20 %
URANIUM ROYALTY CORP2,382-1,00 %
WHATS COOKING GROUP NV141,000,00 %
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