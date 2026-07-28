The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2026
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ISIN Name
AU0000082422 HARVEST TECH. GR. LTD
BE0003573814 WHATS COOKING GROUP N.V.
CA38076G1037 GOLD X2 MINING INC. O.N.
CA91702V1013 URANIUM ROYALTY CORP.
DE0005019004 AGROB IMMOB.AG ST
DE0005019038 AGROB IMMOB.AG VZO
GB00B7TW1V39 REDCENTRIC PLCLS-,001
SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)
US01609WBXXX ALIBABA HLDG 24/31 CV
XS2472334XXX LEVERAGE SHARES -3AAPLETP
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2026
.
ISIN Name
AU0000082422 HARVEST TECH. GR. LTD
BE0003573814 WHATS COOKING GROUP N.V.
CA38076G1037 GOLD X2 MINING INC. O.N.
CA91702V1013 URANIUM ROYALTY CORP.
DE0005019004 AGROB IMMOB.AG ST
DE0005019038 AGROB IMMOB.AG VZO
GB00B7TW1V39 REDCENTRIC PLCLS-,001
SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)
US01609WBXXX ALIBABA HLDG 24/31 CV
XS2472334XXX LEVERAGE SHARES -3AAPLETP
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