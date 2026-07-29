The following instruments on XETRA do have their first trading 29.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.07.2026
Aktien
1 AU0000297731 Great Dirt Resources Ltd.
2 CA91914U2065 Valhalla Metals Inc.
3 US98400V2007 XBP Global Holdings Inc.
4 DE000A41YFV4 AGROB Immobilien AG ST
5 DE000A41YFW2 AGROB Immobilien AG VZ
6 CA38076G5095 Gold X2 Mining Inc.
7 AU0000481509 Nodestream Ltd.
8 GB00BVV5L858 Redcentric PLC
Anleihen/ETF
1 XS3286656XXX Cidron Atrium SE
2 XS3286655XXX Cidron Atrium SE
3 USP46756BXXX Genneia S.A.
4 XS3192216XXX Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.
5 XS3382815XXX Arla Foods Amba
6 XS3382816XXX Arla Foods Amba
7 CA135087UXXX Canada, Government of...
8 XS3394864XXX Green Palm Bidco S.à r.l.
9 XS3394864XXX Green Palm Bidco S.à r.l.
10 BE6374729XXX KBC Verzekeringen N.V.
11 US499049AXXX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
12 US53115LAXXX Liberty Energy Inc.
13 XS3439307XXX Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l.
14 USU8681CAXXX Sword Purchaser LLC
15 USU8681CAXXX Sword Purchaser LLC
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 FR0014018XXX Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF
23 LU3402750XXX Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.07.2026
Aktien
1 AU0000297731 Great Dirt Resources Ltd.
2 CA91914U2065 Valhalla Metals Inc.
3 US98400V2007 XBP Global Holdings Inc.
4 DE000A41YFV4 AGROB Immobilien AG ST
5 DE000A41YFW2 AGROB Immobilien AG VZ
6 CA38076G5095 Gold X2 Mining Inc.
7 AU0000481509 Nodestream Ltd.
8 GB00BVV5L858 Redcentric PLC
Anleihen/ETF
1 XS3286656XXX Cidron Atrium SE
2 XS3286655XXX Cidron Atrium SE
3 USP46756BXXX Genneia S.A.
4 XS3192216XXX Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.
5 XS3382815XXX Arla Foods Amba
6 XS3382816XXX Arla Foods Amba
7 CA135087UXXX Canada, Government of...
8 XS3394864XXX Green Palm Bidco S.à r.l.
9 XS3394864XXX Green Palm Bidco S.à r.l.
10 BE6374729XXX KBC Verzekeringen N.V.
11 US499049AXXX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
12 US53115LAXXX Liberty Energy Inc.
13 XS3439307XXX Mileway EUR Lux Holdco S.à r.l.
14 USU8681CAXXX Sword Purchaser LLC
15 USU8681CAXXX Sword Purchaser LLC
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 FR0014018XXX Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF
23 LU3402750XXX Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF
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