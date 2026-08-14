Nodestream vor dem Sprung in die USA: Neue Partnerschaft soll US-Verteidigungsmarkt erschließen

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Nodestream Ltd (ASX: NS1; WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) baut seine internationale Umsetzungskapazität im Rahmen von Plan Consilience weiter aus. Die auf den Verteidigungssektor ausgerichtete globale Markteintrittsstrategie des Unternehmens erhält dabei Unterstützung von der US-amerikanischen strategischen Beratung Waypoint Strategic Partners LLC.

Waypoint soll die Führung und operative Unterstützung beim Eintritt in den US-Markt übernehmen. Geleitet wird das Engagement von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo, dem früheren Leiter von HEO USA LLC. Die US-Tochter des australischen Raumfahrtunternehmens HEO Robotics hatte unter seiner Führung ihre Präsenz am US-Markt aufgebaut und ausgebaut.

US-Markt: Vom Prüfen zur Umsetzung

Der Aufgabenbereich von Waypoint umfasst die Positionierung von Nodestream am US-Markt sowie die Ausrichtung der Technologie auf konkrete Einsatzanforderungen. Hinzu kommen die US-Unternehmens- und Compliance-Struktur, Partnerschaften innerhalb der industriellen Basis sowie die Vorbereitung auf Programme. Dazu zählen unter anderem die Registrierung bei SAM.gov und die UEI sowie die Ausrichtung an geltenden Sicherheits- und Ausfuhrkontrollvorgaben.

Das Engagement ergänzt die am 17. Juni 2026 angekündigte internationale Umsetzungskapazität. Zugleich setzt Nodestream damit den Schritt von der Prüfung der US-Chancen hin zur konkreten Umsetzung fort. Grundlage ist die am 14. April 2026 veröffentlichte US Market Entry Assessment.

Nodestream sieht darin einen weiteren Schritt bei der Umsetzung von Plan Consilience, der auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie. Im Mittelpunkt steht der US-Markt als vorrangiges Zielgebiet.

Bestehende Beratung wird ergänzt

Nach der unabhängigen Untersuchung des US-Marktes vom 14. April 2026 und dem anschließenden Ausbau der internationalen Umsetzungskapazitäten vom 17. Juni 2026 hat Nodestream Waypoint Strategic Partners LLC mit operativer und leitender Unterstützung für den US-Markteintritt beauftragt.

Die Zusammenarbeit mit Waypoint ergänzt die bereits bestehende Beratung zur US-amerikanischen nationalen Sicherheit. Diese Unterstützung konzentriert sich weiterhin auf strategische Beratung und den Austausch mit wichtigen Ansprechpartnern im Zusammenhang mit der in der Marktanalyse identifizierten und finanzierten US-Nachfrage.

Waypoint übernimmt dagegen die operative Umsetzung. Dazu gehören die US-Unternehmens- und Compliance-Struktur, die Programmvorbereitung sowie Partnerschaften innerhalb der industriellen Basis.

Geleitet wird das Engagement von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo. Er war zuvor Leiter von HEO USA LLC, der US-Tochter von HEO Robotics. Dort baute er die US-Präsenz des australischen Raumfahrtunternehmens auf und entwickelte sie weiter.

Technologie soll auf US-Anforderungen ausgerichtet werden

Gemeinsam mit dem Management von Nodestream soll Waypoint die Technologie des Unternehmens auf Anforderungen der US-Regierung prüfen und ausrichten. Zudem soll die Beratung bei einer effizienten Unternehmens-, Regulierungs- und Compliance-Struktur in den USA unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Entwicklung von Partnerschaften mit US-amerikanischen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen. Auch die zentralen Schritte zur Programmvorbereitung sollen unterstützt werden. Dazu zählen die Registrierung bei SAM.gov und die UEI sowie die Ausrichtung an geltenden Sicherheits- und Ausfuhrkontrollvorgaben.

Die Arbeiten richten sich auf die Bereiche der zuvor identifizierten und finanzierten US-Nachfrage.

Kapitalbewusster Aufbau der US-Präsenz

Das neue Engagement setzt den laut Unternehmen schrittweisen und kapitalbewussten Aufbau einer Präsenz in den USA fort. Vorausgegangen war ein jüngstes Programm mit Gesprächen und Treffen des Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officers von Nodestream in den Vereinigten Staaten.

Dabei ging es unter anderem um Gespräche mit US-Regierungsvertretern, die für die Einsatzbereitschaft von Verteidigungsgütern und die Beschaffung im kommerziellen Raumfahrtbereich zuständig sind. Zudem traf das Management potenzielle US-amerikanische Rüstungsunternehmen.

Die Gespräche hatten einen einführenden und erkundenden Charakter. Daraus sind keine Vereinbarungen, Verpflichtungen, Aufträge oder Finanzierungsabkommen entstanden. Ebenso besteht keine Gewissheit, dass daraus ein Vertrag oder Umsatz entstehen wird.

Das Engagement von Waypoint ist beratender Natur. Die Beratung ist nicht berechtigt, im Namen von Nodestream Verpflichtungen einzugehen. Sämtliche endgültigen unternehmerischen, rechtlichen und vertraglichen Entscheidungen verbleiben bei Nodestream.

Chancen im Rahmen von Plan Consilience

Die Zusammenarbeit unterstützt Nodestream bei der Verfolgung der im Rahmen von Plan Consilience beschriebenen Chancen. Einen Kundenvertrag oder bereits zugesagten Umsatz stellt das Engagement jedoch nicht dar.

Management sieht Fokus auf Umsetzung

Nodestream Chief Executive Officer Veronica Bainton erklärte:

"Seit Abschluss unserer US-Markt-Eintrittsanalyse liegt unser Fokus auf der Umsetzung. Die Beauftragung von Waypoint bringt erfahrene Führungskräfte vor Ort an die Seite unseres Teams, um dabei zu helfen, die bewertete, finanzierte US-Nachfrage in disziplinierten, partnergeführten Fortschritt zu übersetzen - aufbauend auf den produktiven Gesprächen, die wir während unseres jüngsten US-Besuchs geführt haben."

Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo sagte:

"Die Technologie von Nodestream spricht reale Anforderungen von US-Einsätzen an. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen für bestehende und künftige Gespräche mit US-Programmen und Partnern zu positionieren und vorzubereiten."

Quellen:

Nodestream Strengthens US Execution Capability



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Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

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