Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 23.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Markt ist gerade aufgewacht: Atlantico Energy Metals steigt um 100 %
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 878440 | ISIN: US1720621010 | Ticker-Symbol: CCJ
Tradegate
22.09.26 | 21:35
145,75 Euro
+0,59 % +0,85
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
USA 500
1-Jahres-Chart
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
143,45145,0507:56
144,05144,7507:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARROWMARK FINANCIAL
ARROWMARK FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARROWMARK FINANCIAL CORP17,5540,00 %
BANK FIRST CORPORATION126,000,00 %
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION145,75+0,59 %
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD0,0930,00 %
IPD GROUP LTD3,4000,00 %
KREATE GROUP OYJ31,5000,00 %
ST BARBARA LIMITED0,541-2,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.