Weitere 150 Milliarden US-Dollar für eigene Papiere: Der KI-Chipriese hebt das genehmigte Volumen auf 235 Milliarden an. Die Aktie legt zu, während Branchenwerte wie Micron und Meta Federn lassen. Aktionäre begrüßen diesen Schritt überwiegend - ob daraus eine Rally wird, gilt auf Anlegerseite aber als offen.Nvidia stemmt sich mit einer Rekord-Aufstockung seines Rückkaufprogramms gegen den schwachen Techsektor. Der Chipkonzern will zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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