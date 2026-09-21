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WKN: 899799 | ISIN: US4433201062 | Ticker-Symbol: HBG
Frankfurt
18.09.26 | 08:16
28,600 Euro
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Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
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HUB GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HUB GROUP INC 5-Tage-Chart
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28,20029,00007:38
28,40028,80007:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CALIFORNIA BANCORP
CALIFORNIA BANCORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CALIFORNIA BANCORP18,0000,00 %
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD0,548+1,48 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION16,900+0,30 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION13,400-2,90 %
GLADSTONE LAND CORPORATION8,245+0,24 %
HUB GROUP INC28,6000,00 %
LAMAR ADVERTISING COMPANY126,000,00 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION48,600-0,82 %
MPC CONTAINER SHIPS ASA2,6160,00 %
RUSTA AB6,8350,00 %
WHITEHORSE FINANCE INC6,3200,00 %
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